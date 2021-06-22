Kemal Kılıçdaroğlu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla yaşamak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla yaşmak, öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde yapacakları ilk iş olarak Türkiye'deki Suriyelilerin kardeşçe Suriye'ye göndereceklerini belirterek, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum, onların evlerini yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek" ifadesini kullandı.



Türkiye'de herkesin huzur içerisinde yaşamasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsız olmalıdır. 83 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:



- Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla, öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bugün yine Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak ödüyoruz. Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz e dolayısıyla milletin iradesine her zaman saygılı olduk bundan sonra da saygılı olmaya devam edeceğiz. Diyeceğiz ki 83 milyonun iradesi bir kişinin iradesine temsil edilemez.

-Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın.

- İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum, onların evlerini yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek. Suriye'de ve bütün Ortadoğu'da barışı sağlayacağız.