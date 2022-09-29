CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte TÖZ belgeselini izledi.

Daha önce CHP Kadın Kolları ile Bergen filmini izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, CHP Kadın Kolları tarafından Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Kızık köyünde organize edilen sinema gösterimine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu burada Akyurtlu kadınlar ile birlikte 4. Kadın Yönetmenler Festivali’nde birincilik ödülü alan yönetmen Neşe Uğur Nohutçu’nun TÖZ belgeselini izledi. Etkinliğe belgeselin yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu da katıldı.

“Yorulmak bize haram”

Türkiye’nin tüm noktalarını gezerek halkı dinlemek istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum. Bunu yapmak için mücadele ediyorum. Kavgaysa bunun kavgasını veriyorum. Evlatlarımızın güzel bir gelecekte, huzur içinde bu ülkede çalışmalarını istiyorum. Bir umutları olmalı evlatlarımızın. Annelerin büyük dram çektiğini, büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Zaten siyaseti de bunun için yapıyorum. Yorulmaktan söz ettiler. Yorulmak bize haram, ta ki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesini yapacağım. Kendi defterimden yorulmayı sildim, orada öyle bir şey yok. Adım adım geziyorum. Türkiye büyük bir ülke. Emin olun imkanım olsa bütün köyleri bütün mahalleri gezerim. 81 ile gidiyorum kadınlarla konuşuyorum, gençlerle konuşuyorum, kanaat önderleri ile konuşuyorum. Hepinizin derdi aslında ortak. Anne, kadın burada hangi derdi yaşıyorsa, Trabzon’daki, Hakkari’deki anne de aynı dramı yaşıyor. Türkiye’yi buradan çıkarmak hepimizin görevi. Dediniz ki ‘Avrupa’da nasıl yaşıyorlarsa biz de öyle yaşayalım’ evet sizin hakkınız. Beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bize katılın ki biz bunların tamamını hayata geçirelim” diye konuştu.

“Kırsalda çalışan her kadın ve her gencin sigortası olacak”

Kırsalda çalışanların bir sigortası olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kırsalda çalışan her kadın ve her gencin sigortası olacak, primini de devlet yatıracak. Sizlerin emeklilik hakkı olacak. Siz günün 24 saati çalışıyorsunuz. Ben rahmetli nenemden bilirim. Sabahın köründe kalkar çalışır, akşam gelirdi gene ertesi sabahın köründe gene kalkardı. Vefat ettiğinde bir sigortası bile yoktu. Çalışanın sigortası olsun” dedi.

İktidara geldiklerinde aile destekleri sigortasını getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacağını söyledi.