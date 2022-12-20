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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.
Politika 20.12.2022, 13:47
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun makam odasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ekrem İmamoğlu sadece “Güzel bir gün olacak” ifadelerini kullandı.