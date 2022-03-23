Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.