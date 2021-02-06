Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayınız.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma törenine katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve milletvekilleri de yer aldı.

“YÜKLENİCİ FİRMAYA YENİ MEZUN MÜHENDİS VE MİMAR İSTİHDAMI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ”

Çiğli Tramvayı bedelinin 414 milyon 182 bin 814 lira olduğunu belirten Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı ihalesinde çok önemli bir ilki de gerçekleştirdi. İlk defa bir belediye yüklenici firmaya, yeni mezun mühendis ve mimar istihdamı zorunluluğu getirdi. Bu örnek uygulamamız sayesinde yeni mezun gençlerimizin mesleki kariyerlerine adım atmaları konusunda önemli bir katkı sağlamış olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki ihalelerinin tamamında da bu uygulamayı hayata geçirecek” şeklinde konuştu.

“TRAMVAY HATTI TOPLAM 11 KM UZUNLUĞUNDA, 14 İSTASYONDAN OLUŞUYOR”

İki yıl içinde tamamlanması öngörülen Çiğli Tramvayı’nın toplamda 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluştuğunu ifade eden Soyer, “Bu projeyle Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri arasında toplu ulaşım alternatiflerine tramvay hattını da dahil etmiş olacağız. Karşıyaka tramvay hattı ile bütünleşecek Çiğli Tramvayı, İZBAN ve Bostanlı Vapur İskelesi bağlantılarıyla Çiğli halkına daha hızlı, alternatifli ve konforlu toplu ulaşım kolaylıkları sağlamış olacak” açıklamasında bulundu.

“HALKIN BÜTÜN KATMANLARIYLA BİRLİKTE DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ”

Soyer'in ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştu. “Martın sonu bahar' dedik, evet martın sonu bahar oldu. Bütün Türkiye'ye getireceğiz martın sonunu” sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Bütün Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Birlikteliği getireceğiz bütün Türkiye'ye. Bu konuda çok kararlıyım, azimliyim. Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecektir. Halkla birlikte, halkın bütün katmanlarıyla birlikte demokrasiyi getireceğiz. Sevgiyi getireceğiz, huzuru getireceğiz. Kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

“SELDEN MAĞDUR OLAN ESNAFA 7 MİLYON LİRA EKONOMİK YARDIM YAPILACAK”

Sel felaketinden zarar gören esnaf ve vatandaşlara toplamda 7 milyon lira ekonomik yardımda bulunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Az önce sel felaketi dolayısıyla mağdur olan vatandaşımızı, esnafımızı da gezdik. Dertleri var doğru, büyük zararlar gördüler doğru. 2 bin 554 hane ve işyerinde sorun var. Bunlarla ilgili tespitler yapılmış vaziyette. Yaklaşık 7 milyon 31 bin liralık bir maddi yardım esnafımıza yapılacak. Kendilerine bu söylendi. Pazartesi günü belediye meclisinde bu karar alınacak ve uygulamaya konulacak” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 MİLYAR 70 MİLYON AVROLUK BORÇLANMAYI YÜZDE 3 FAİZLE ALDI”

Buca Metrosu’yla ilgili kredinin Hazine’ye göre daha düşük faizle alındığı ‘müjdesini’ veren Kılıçdaroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşünün ve bunun hazinesini düşünün, hazineyi yöneten bakanlığı düşünün. Bunlar uluslararası piyasalara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti borç alırken doğal olarak faiz ödüyor. En son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 faizle yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar bir faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu ne demektir? Bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, uluslararası finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim için gurur vesilesidir.”

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE TÜRKİYE'Yİ BÜTÜN ARENALARDA GÜÇLÜ KILACAĞIZ”

“İnşallah iktidara geldiğimizde, dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün uluslararası alanda ve arenalarda güçlü kılacağız. Belediyelerimiz nasıl borçlanıyorlarsa yüzde 3'le, onlar nasıl borçlanıyorsa yüzde 5-6'larla, bu çifte standardı kaldıracağız. Devletimizin hazinesi de güvenli olacak. ‘Neden güvenli değildir?' sorusunu sormamız gerekiyor. Türkiye Varlık Fonu, en değerli şirketlerimizi bünyesinde barındıran Varlık Fonu, üç kez uluslararası borçlanmaya çıktı; yüzde 5-6 faiz ödemek istemesine karşın hiç kimse borç vermedi. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmasını yüzde 3 faizle kabul ettiler. Bu ne demektir? Belediyemizin uluslararası alandaki kredisi çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

“MALİ GÜCÜ YÜKSEK BELEDİYELERİ TÜRKİYE GENELİNDE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

* Martın sonu baharla birlikte yeni aldığımız bütün belediyelerde göreceksiniz; mali gücü yüksek, uluslararası saygınlığı olan belediyeleri yeniden inşa edeceğiz. Türkiye genelinde yeniden inşa edeceğiz.

* Ben buradan hükümete tekrar sesleniyorum, Bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayınız, onlar yasal olarak halka hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Hiçbir koşulda siz CHP’nin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Engelleme gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin.