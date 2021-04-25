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Keçiören Belediye Başkanı Altınok’dan Biden’a sert tepki

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in 1915 Olaylarını ’Soykırım’ olarak adlandırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Politika 25.04.2021, 11:27
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok’dan Biden’a sert tepki

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in 1915 Olaylarını ’Soykırım’ olarak adlandırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başkan Altınok, Türkiye’nin soykırıma karşı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Amerika, dünyanın her köşesinde her an bir soykırıma insanları tabi tutuyor. Türk milleti asimilasyona, soykırıma karşı olmuştur. Asimilasyon olsa, Balkanlar’da, Batı Avrupa’da, Orta Doğu’da başka bir ırk kalmazdı. Bizim tarihimiz insanlık ve adalet tarihidir. İfadelerinden dolayı Biden’ı tekrar kınıyoruz. Yakın tarihte Irak’ta soykırım, Libya’da soykırım, Suriye’de soykırım. Milyonlarca insanı öldürdüler. Milyonlarca insan vatanlarından, yurtlarından oldu. Hangi insan hakları, hangi demokrasi"
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