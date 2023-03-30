Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smayilov oldu

Kazakistan’da anayasa gereği Alihan Smayilov’un başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesinin ardından düzenlenen 19 Mart’ta yapılan seçimleri kazanan Amanat Partisi lideri Alihan Smayilov yeniden başbakan oldu.

Kazakistan’da 19 Mart’ta parlamentonun alt kanadı olan meclis için düzenlenen seçimlerin ardından anayasa gereği Alihan Smayilov’un başbakanlığındaki geçici hükümet dün istifa etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in katılımıyla düzenlenen meclis oturumunda, yeni başbakan adayının çıkarılması görüşüldü. Tokayev, yaptığı konuşmada kendisinin 19 Mart meclis seçimlerinde en çok oy alan partinin başbakan adayını önereceği sözlerini hatırlatarak, “Bugün Amanat Partisi adayı önerdi ve fikir bilgine vardık. Başbakanlığa Alihan Smayilov’u öneriyorum. Onun hükümetin belirlediği hedefleri çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden ona güvenilebilir" ifadelerini kullandı. Tokayev’in konuşmasının ardından Smayilov’un adaylığını toplam 97 milletvekilinden 82’si destekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev’in Smayilov’un yeniden başbakanı atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Öte yandan, 50 yaşındaki Başbakan Smayilov, geçtiğimiz sene ocak ayından itibaren başbakanlık görevine gelmişti.