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Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev hastaneye kaldırıldı
Kazakistan’ın 82 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hastaneye kaldırıldı.
Politika 20.01.2023, 09:56
Kazakistan’ın 82 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hastaneye kaldırıldı.
Kazakistan’da Nur Otan Partisi Eski Sözcüsü Aleksandr Aksyutits, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Aksyutits, Nazarbayev’in başkent Astana’da bulunan bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken “Detaylı bir kalp muayenesinden geçiyor. Sağlık personeli, ameliyatla müdahale edilebileceğini söylüyor” dedi.
83 yaşındaki Nazarbayev, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ülkesini yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanlığı görevi Kasım Cömert Tokayev’e devretmişti.