Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Kazakistan’da Türkiye Mezunları Derneği açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan’daki resmi temasları kapsamında, başkent Astana’da Türkiye Mezunları Derneği’nin açılışına katıldı. YTB desteğiyle kurulan Derneğin açılışına Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Otandastar Vakfı Başkanı Abzal Saparbekulı, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Turhan Dilmaç, Türk kurumları temsilcileri ve Kazakistanlı Türkiye mezunları katıldı.

İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra 1992 yılında Türkiye’ye eğitim görmek için gelen ilk Kazakistanlı öğrencilerin İstanbul’daki havalimanında karşılandıkları video gösterildi.

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye’ye öğrenci göndermeye başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Eren, Kazakistan’dan Türkiye’ye üniversite okumaya gelmiş her bir Kazakistanlı genci Türkiye’deki gençlerden ayrı tutmadıklarını ifade etti.

“Kazakistan’da 7 binden fazla Türkiye mezunu var”

Türkiye’nin 1992’den bu yana 5 bin 800’den fazla Kazakistanlı gence burs imkanı sağladığını ve şu anda YTB’nin Kazakistanlı öğrencilere her yıl 200’e yakın, lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verdiğini kaydeden Eren, “Kendi imkanlarıyla gelen binlerce genç de var. Kazakistan’da 7 binden fazla Türkiye mezunu olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara baktığımızda artık mezun hareketliliğimizin çok yüksek olduğunu göz önüne alarak Kazakistan’da Türkiye mezunları arasındaki iletişimi devam ettirecek, birbirleriyle olan iş birliklerini somut olarak kurumsal çatı altında gerçekleştirebilecekleri ve Türkiye ile de diyaloglarını sürdürebilecekleri kurumsal bir yapının kurulmasının çok iyi olacağını düşündük” diye konuştu.

Eren, bu bağlamda Kazakistan’daki mezunlara bir derneğin kurulması yönünde tavsiyelerini ilettiklerini belirterek, “Onlar da Kazakistan’daki Türkiye mezunları derneğine yönelik bir çalışma yaptılar. Bugün uzun bir aradan sonra Kazakistan’daki mezunlarımızla Türkiye Mezunları Derneğinin adeta bir başlangıcını yapmış olduk. Bundan sonra, buradaki derneğimiz, Türkiye’de okumuş Kazakistan’daki farklı sektörlerde faaliyet gösteren mezunlarımızın iletişimini koruyor olacak. Biz Türkiye mezunlarımızın iki ülke ilişkilerine ekonomik, siyasi ve kültürel olarak katkı sağladığını biliyor ve bunların sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Eren, programın sonunda Kazakistan’da kurulan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Asılbek Razakov ile kurdele kesti ve mezunlarla aile fotoğrafı çektirdi.

YTB ve Otandastar Vakfı arasında işbirliği mutabakatı

YTB Başkanı Abdullah Eren’in Kazakistan temasları kapsamında ayrıca, Kazakistan’ın yurt dışında yaşayan diasporasına yönelik faaliyetler yürüten Otandastar Vakfı ile YTB arasında iş birliğine dair bir mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan protokol hakkında da konuşan YTB Başkanı Eren, söz konusu mutabakat zaptının daha çok tecrübe paylaşımı ve ortak projeler alanını kapsadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“YTB olarak eğitim ve kültür alanında Kazakistan’ın bu yeni döneminde de ilişkileri üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu kapsamda muhatap kurumumuz Otandastar Vakfı ile mutabakat zaptı imzaladık. Gelecek süreçte de yapacağımız faaliyetleri detaylandıracağız.”