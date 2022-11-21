Kazakistan’da Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan’da dün yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi oyların yüzde 81.31’ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev oldu.

Kazakistan’da dün gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurkan Abdirov, oyların yüzde 81.31’ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimlere katılım oranının yüzde 69.5 olduğunu belirten Abdirov, Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev’in yüzde 3.42, Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken’in yüzde 2.53, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği adayı Karakat Abden’in yüzde 2.6, “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova’nın yüzde 2.12 ve Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev’in yüzde 2.22 oy aldığını açıkladı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Abdirov ayrıca, seçmenlerin yüzde 5.8’inin "hepsine karşı" oy kutucuğunu işaretleyerek, hiçbir adayı desteklemediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül’deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Ocak ayındaki olaylarda 220’den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini artırmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev’in, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların kaldırılmasına rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı, fiyatları artırmak için gizli anlaşma yapma şüphesiyle akaryakıt şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Yaşanan şiddet olaylarının ardından devlet kurumlarında görevden almalar başlamıştı. Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den devralan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev’in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş’i de görevden almıştı. Nazarbayev’in damatları ise görevlerinden istifa etmişti.