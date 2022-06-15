Kazakistan’da Astana Müzakerelerinin 18’inci turu başladı

Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör olduğu Suriye konulu “Astana Müzakerelerinin” 18’inci turu Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da başladı.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da “Astana Müzakerelerinin” 18’inci turu başladı. Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra askeri muhalefet ve Suriye rejimi heyetlerinin katıldığı müzakereler, garantör ülkeler arasında ikili ve üçlü istişare görüşmeleriyle başladı.

Görüşmelerin gündeminde, Suriye’deki insani, sosyal ve ekonomik durum, Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi faaliyetini yeniden başlatma perspektifleri, güven artırıcı önlemler, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranmasının yanı sıra, Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmesi için koşullar oluşturma konuları yer alıyor. Görüşmelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal, Rusya’yı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, İran’ı ise Siyasi Konulardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı temsil ediyor.

Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Temsilciliği Siyasi İşlerden Sorumlu Robert Dunn, Ürdün, BM Mülteci Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç heyetleri gözlemci olarak yer alıyor.

Müzakerelerin ana toplantısının, tüm tarafların katılımıyla yarın düzenlenecek toplantının 2’inci gününde yapılması bekleniyor.

Astana Görüşmeleri Türkiye, İran ve Rusya tarafından Suriye’deki tarafları bir araya getirmek ve savaşa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla başlatılmıştı. BM destekli Cenevre’deki barış görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla ilk Astana toplantısı Ocak 2017’de Türkiye’de yapılmıştı.