Kazakistan, Ukrayna’nın doğusundaki referandumu tanımayacak

Kazakistan, Ukrayna’nın doğusundaki 4 yapılan referandumu tanımayacağını açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’nın gerçekleştirdiği referandumları tanımalarının mümkün olmadığını ve Rusya’nın işgalini onaylamadıklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Aibek Smadiyarov, devletlerin toprak bütünlüğünü ve barış içinde yaşama ilkelerini savunduklarını ifade etti. Siyasi bir diyaloğun kurulması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını, hedeflerinin hem ülkesel hem de bölgesel istikrarının sağlanması olduğunu açıkladı.

Daha önce Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun olarak çözülmesini gerektiğini söylemişti.