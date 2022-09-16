Kazakistan parlamentosu başkent isminin yeniden Astana olmasını onayladı
Kazakistan parlamentosu, başkent Nursultan’ın isminin yeniden Astana olmasını kabul etti.
Kazakistan parlamentosu, başkent Nursultan’ın isminin yeniden Astana olmasını kabul etti.
Kazakistan parlamentosu, ülkenin başkentinin isminin yeniden Astana olması için Anayasada yapılacak değişiklikleri onayladı. Milletvekilleri, başkent isminin yeniden Astana olarak değiştirilmesini de içeren "Anayasaya Değişiklik ve İlaveler" kanun taslağını oy birliğiyle kabul etti. Başkentin isminin değiştirilmesini içeren yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.
Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019’da görevinden istifa etmişti. Nazarbayev’in ardından Cumhurbaşkanı görevini devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti.
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