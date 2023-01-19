Kazakistan doğalgazı Rusya’da işlenecek

Kazakistan doğalgazının Rusya’da işlenmesi konusunda Rusya ve Kazakistan arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar ile Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi. Görüşmede, Kazakistan’ın Moskova Büyükelçisi Yermek Koşerbayev, Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ve Kazakistan’ın devlete ait gaz şirketi KazakGaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjar Jarkeşov hazır bulundu.

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında doğalgaz alanında ikili işbirliği konularının tartışıldığı belirtilerek, Kazakistan doğalgazının Rusya’nın Orenburg kentindeki doğalgaz işleme tesisinde işlenmesi, Rus doğalgazının Kazakistan’a tedariki konuları dahil olmak üzere iki ülke arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandığı bildirildi.

Orta Asya’nın önemli doğalgaz üreticilerinden Kazakistan, yılda ortalama 50 milyar metreküpten fazla ham doğalgaz, 29 milyar metreküp ticari doğalgaz üretiyor. 18 milyar metreküpün ülke ihtiyaçlarını karşıladığı Kazakistan’da 5 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz başta Çin olmak üzere komşu ülkelere ihraç ediliyor.