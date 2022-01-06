Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den özel soruşturma ekibi oluşturması talimatı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki protestolar nedeniyle özel soruşturma ekibi oluşturması talimatı verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki protestolarla ilgili bir dizi acil talimat verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, hükümete olayların nedenlerinin tespit edilmesi, sorumluların cezai ve idari kovuşturmaya tabi tutulması için Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu ve diğer yetkililerden oluşan özel bir soruşturma ekibi oluşturmasını emretti. Silahlı Kuvvetler, Milli Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Muhafızlar ve diğer güvenlik organlarına, muharebeye hazırlık ve teçhizatı artıracak ve askeri personelin moralini yükseltecek önlemler alma talimatı veren Tokayev, bölge yönetimlerine, ölen polis memurlarının ailelerine ve Silahlı Kuvvetler mensuplarına yeterli maddi destek sağlanmasını istedi. Tokayev, ayrıca ülkede istikrar sağlandıktan sonra Almatı ve diğer bölgelerdeki şiddet olaylarından kaynaklanan hasarın hesaplanması, idari binaların, sosyal tesislerin ve konutların restore edilmesi için çalışmalara başlanması, Almatı’daki ve suç faaliyetlerinden etkilenen diğer bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesi talimatı verdi. Merkez Bankası’ndan da ikinci kademe bankaların ve diğer finans kurumlarının istikrarlı ve kesintisiz çalışmalarını sağlamasını isteyen Tokayev, diplomatik misyonların yanı sıra yabancı yabancı şirketlerin güvenliğinin sağlanması yönünde talimat verdi. Tokayev, Dışişleri Bakanlığı’na da ikili ve çok taraflı iş birliğinin tüm güncel konularında yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar ve diğer ortaklarla sürekli iletişimi sürdürmesini emretti.

Kazakistan’da şiddet olaylarına dönüşen protestolar

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara döküldü. Protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırdı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis araçları ateşe verildi. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu.

Can kaybı yaşanan olaylar nedeniyle ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade ederek şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istedi. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etti. Rusya ve Ermenistan’dan askeri birlikler bugün Kazakistan’a sevk edildi.