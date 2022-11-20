Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kendisinin de adaylar arasında bulunduğu erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz" dedi.

Kazakistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’daki Öğrenciler Sarayı’nda kurulan sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, seçim gününü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kapsamlı hedefler belirlediklerine işaret ederek, "Biz ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz. Bu yıl zordu, ancak halkımız birleşti ve tüm zorlukların üstesinden geldi" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, siyasi reformların yapıldığını ve gelecekte de bu çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Seçime katılım oranı yüzde 62.34

Merkez Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, yerel saatle 16.05 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 62.34 oldu. Oy verme işleminin 20.00’da sona ermesinin ardından ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Seçimlerde 6 aday yarışıyor

Siyasi partiler ve derneklerin cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkına sahip olduğu ülkede, söz konusu parti ve dernekler kendi üyeleri olmayanları da aday gösterebiliyor. Seçimlerde 69 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nden Karakat Abden (48), Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev (65), Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev (68), Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken (61) ve “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova (56) olmak üzere toplam 6 aday yarışıyor. İktidar partisi Amanat dahil bir dizi partinin bir araya gelerek kurduğu “Halk Koalisyonu” adına aday gösterilen Cumhurbaşkanı Tokayev, ocak ayında yaşanan olaylarının ardından “Yeni Kazakistan’ı inşa edeceğiz” sloganıyla başlattığı siyasi reformlarıyla favori isim olarak öne çıkıyor. Adaylar arasında iş adamı, hukukçu ve kamu çalışanları da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül’deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.