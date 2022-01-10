Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Avrupa Konseyi Başkanı Michel görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan olaylara Afganistan, Orta Asya ve Orta Doğu’dan savaşçıların katıldığını bildirdi.

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarının ardından ülkede yaşanan protestoların kontrol altına alınırken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel video konferans yoluyla görüştü.

Protestoların Kazakistan’a maliyeti 2-3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor

Tokayev görüşmede yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşanan trajik olayların benzeri görülmemiş saldırganlık eylemi olduğunu belirterek, şiddet olaylarında çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Olaylarda bin 300 iş yerinin zarar gördüğünü aktaran Tokayev, 100’den fazla alışveriş merkezi ve bankaya saldırı düzenlendiğini, 500 civarında polis arabasının ateşe verildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, ön belirlemelere göre ekonomik zararın 2-3 milyar dolar olabileceğini ifade etti.

“Olaylarda Orta Doğu’dan da savaşçılar vardı”

Yaşanan olayların bir terör saldırısı olduğundan hiç şüphesi olmadığının altını çizen Tokayev, “Afganistan dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerinden gelen yabancı savaşçıların katılımıyla Kazakistan’a karşı iyi organize edilmiş ve iyi hazırlanmış bir saldırganlık eylemi. Ayrıca Orta Doğu’dan savaşçılar da vardı” ifadelerini kullandı. Tokayev, savaşçıların amacının Kazakistan topraklarında kontrollü bir kaos bölgesi oluşturmak daha sonra iktidarı ele geçirmek olduğunu ifade etti.

Ülkesinde konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün savaş operasyonlarına katılmadığına dikkati çeken Tokayev, onların ana hedefinin stratejik binaların güvenliğini sağlamak olduğunu aktardı.

AB, Kazakistan’ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Michel ise görüşmede yaptığı konuşmada, protestoslarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Kazakistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bu ülke ile işbirliği güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kazakistan’daki protestolar

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermişti. Protestoların sırasında 164 kişi hayatını kaybederken, şu ana kadar 7 bin 939 kişi ise gözaltına alındı.