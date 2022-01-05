Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti

Kazakistan’da günlerdir devam eden akaryakıt protestoları sonrasında Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov’u geçici Başbakan olarak göreve atadı.

Kazakistan’da 3 gündür devam eden akaryakıt protestoları, istifa getirdi. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in, geçici Başbakanlık görevine birinci Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov’u getirdiği yer aldı. Kararnamede, mevcut hükümet üyelerinin yeni bir yönetim kurulana dek görevlerine devam edeceği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Murat Nurtileu’yu Milli Güvenlik Komitesi Birinci Başkan Yardımcılığına atarken, Krymbek Kusherbaev ise Dışişleri Bakanlığı görevinden alındı.

Almatı kent yönetimi Başkanı Bakytzhan Sagintaev bugün yayınladığı açıklama metninde, Almatı’daki durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Hükümetten geri adım

Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara dökülmüş ve ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu’da binlerce kişi yürüyüş düzenlenmişti. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve protestocular 1 polis aracını ateşe vermişti. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti.

Hükümet komisyonunun Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıklamasının ardından ikna olmayan halk, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bölgeye gelmesini istemişti. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov’ın etrafını sarmış ve Tokayev’in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev 19 Ocak’a kadar Almatı, Mangıstau ve Zhanaozen’de olağanüstü hal ilan etmek için bir kararname imzalamıştı.