Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "CICA modern diplomasi enstitüsü haline geldi”

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın açılışında konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "CICA modern diplomasi enstitüsü haline geldi” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi gerçekleştirildi. Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ve diğer ülkelerden başkan yardımcıları ve bakanlar katıldı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko ise, zirvede CICA gözlemcisi statüsünde yer aldı.

“CICA modern diplomasi enstitüsü haline geldi”

Tokayev yaptığı açılış konuşmasında, jeopolitik tehditlere rağmen CICA’nın dinamik bir şekilde geliştiğini ve üye ülkeler arasında işbirliği alanlarını genişlettiğini belirtti. Bu yıl konferansı toplama girişiminin 30. yıldönümü olduğuna işaret eden Tokayev, “Bu süreç içerisinde bu forum çok yönlü işbirliği platformu ve modern diplomasi enstitüsü haline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 1999 yılında 15 olan CICA üyesi ülke sayısının 27’ye yükseldiğini ve bunun Asya ülkeleri ve uluslararası toplumda CICA’nın otoritesinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Kuveyt’in üyelik başvurusunda CICA çerçevesinde kabul edilen ve imzalanan prensip ve kararlara uymaya hazır olduğunu ifade ettiğini aktaran Tokayev, Kuveyt’in üyelik başvurusunu tamamen desteklediklerini söyledi. Tokayev, CICA gözlemci üye sayısının arttığına işaret ederek, “Türkmenistan CICA’ya gözlemci üye olarak katıldı. Avrupa Ekonomik Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile işbirliği kurma kararı alındı” şeklinde konuştu.

“CICA tam teşekküllü örgüte dönüştürülmeli”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (AİGK-CICA) dönüşüm sürecinin başlatılmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, “Son 30 yılda biriken olumlu deneyimlerin temel hedeflerine ve üye ülkelerin daha yakın işbirliği arzusuna dayanarak konferans gelecekte Asya’da işbirliği ve güvenlik konusunda tam teşekküllü örgüte dönüştürülmeli” dedi. Asya’nın dünya ekonomisinin lokomotifi olduğuna işaret eden Caparov, bu yönde verimli işbirliği beklediklerini söyledi.

“Acil yardıma ihtiyacımız var”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, sel felaketi nedeniyle ülkesinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Bu ülkenin nüfusu kadar 3 milyondan fazla mültecimiz var. Bunların rehabilitasyona ihtiyacı var” dedi.

CICA, Kazakistan’ın girişimleriyle 1992 yılında oluşturulmuş, devlet başkanlarının katıldığı ilk zirve 2002’de yapılmıştı. CICA üyesi ülke sayısı Kuveyt’in de katılmasıyla 28’e yükseldi.