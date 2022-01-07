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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu aracılığıyla halka seslenişinde, teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu aracılığıyla halka seslenişinde, teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi.
Politika 07.01.2022, 11:53
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu aracılığıyla halka seslenişinde, teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi.