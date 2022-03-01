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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: “Her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz”

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz Ukrayna da dahil” dedi.

Politika 01.03.2022, 17:16
Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: “Her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz”

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz Ukrayna da dahil” dedi.

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30’uncu yıldönümü dolayısıyla büyükelçilikte düzenlenen programa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Saparbekuly, “Geldiğimiz noktada şunu gururla söyleyebiliriz ki bugünkü Kazakistan ilişkileri 30 yıl önceki ilişkilerden çok farklı. Biz birbirimize hem halklar hem devletler olarak yakınlık tanıdık. Birbirimizin ortak noktalarının ne kadar çok olduğunu ve bunların hasatlarının da çok olduğunu gördük” diye konuştu.

Kazakistan - Türkiye ilişkilerinin sadece siyasi alanda değil, ekonomik, ticari, savunma sanayii ve ulaştırma alanında da dinamik şekilde geliştiğini söyleyen Saparbekuly, “1991 yılında 30 milyon dolarla başlayan ilişkilerimiz geçtiğimiz sene 5 milyar dolara ulaştı. Bu da cumhurbaşkanlarımızın daha önce koymuş olduğu önce 5 milyar dolar sonra 10 milyar dolar hedefine orta vadede ulaşmış sayılıyoruz. Şunu da gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye Kazakistan’la olan ticari ilişkilerinde Kazakistan ihracatta ilk 5 ülkeden biri haline geldi” dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin kazan-kazan politikası üzerinden devam ettiğini belirten Saparbekuly, ulaştırma ve lojistik anlaşmalarının yalnızca ikili lojistik açısından değil üçüncü dış ülkelere ihracat açısından da potansiyeli olduğunu söyledi.

Kazakistan’la Türkiye arasındaki yatırım iş birliğinin son yıllarda hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Büyükelçi Saparbekuly, “Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı yatırımlar 5 milyar dolara yaklaştı. Kazakistan’ın da Türkiye’ye 1.1 milyar dolarlık yatırımı söz konusu. Son 3 yılda Türkiye’den gelen yatırımlar rekor üzerine rekor kırıyor. 30 yıllık süreçte son 3 yılda rekor düzeyde yatırım yapılıyor. 2019’da 358 milyon dolar, 2020 yılında 363 milyon dolar sadece 2021 yılın ilk 9 ayında 535 milyon dolar yatırım gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

"Her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz Ukrayna da dahil"

Rusya’nın Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Büyükelçi Saparbekuly şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak her ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyuyoruz Ukrayna da dahil. Tabii ki burada şunu da ifade etmekte yarar vardır. Kazakistan hem Rusya ile hem de Ukrayna ile tarihi, geçmişe dönük ilişkilerimiz var. Rusya bizim dünyadaki en uzun kara sınırı olan komşumuz, en büyük ticaret ortağımız. Aynı şekilde Ukrayna da ticari ve ulaşım alanlarında iş birliğimiz devam etmekte. Sadece 2021 yılında Ukrayna ile ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı. O yüzden bu iki dost ülkemizin arasındaki olaylara endişe duyuyoruz. Çünkü bu sadece bölgede değil daha da geniş alana hem istikrar açısından hem de güvenlik açısından sıçrama riski var. Bu olayların Kazakistan’a ekonomik olarak da etkisi var.”

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