banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Kaymakamlık ve dernekten ’yürüyüş iptali’ açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde yapılması planlanan ’Cumhuriyet Yürüyüşü’nün Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin katılacağı gerekçesiyle iptal edildiği’ iddiasına karşın Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nden açıklamalar yapıldı. Açıklamalara göre yürüyüşün ’dernek tarafından iptal edildiği’ bildirildi.

Politika 30.10.2021, 13:46
Kaymakamlık ve dernekten ’yürüyüş iptali’ açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde yapılması planlanan ’Cumhuriyet Yürüyüşü’nün Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin katılacağı gerekçesiyle iptal edildiği’ iddiasına karşın Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nden açıklamalar yapıldı. Açıklamalara göre yürüyüşün ’dernek tarafından iptal edildiği’ bildirildi.

"Söz konusu yürüyüş ilgili derneğin yazılı ve sözlü talebi ile dernek tarafından iptal edilmiştir”

Bafra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada yürüyüşün dernek tarafından iptal edildiği belirtilerek, “Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı, dernek üyelerinin katılımı ile 29 Ekim günü saat 19.30’ da Bafra Anadolu Lisesi önünden başlayarak Gazipaşa Mahallesi’nde son bulacak Cumhuriyet Yürüyüşü yapmak istediklerini 26 Ekim tarihli dilekçeleri ile Bafra Kaymakamlığımıza bildirmişler ve söz konusu talep Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında kabul edilerek derneğin söz konusu etkinliğine izin verilmiştir. Daha sonra Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı, Bafra Kaymakamlığımız ile görüşerek dernek üyeleri ile yapmak istedikleri yürüyüşe kendi amaçladıkları dernek üyeleri dışında katılım olacağını belirterek bunun dernek yönetimince kabul edilmeyeceğini, bu yüzden programı iptal ettiklerini sözlü ve yazılı olarak beyan etmişlerdir. Söz konusu yürüyüş ilgili derneğin yazılı ve sözlü talebi ile dernek tarafından iptal edilmiştir” denildi.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, söz konusu iddiada Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in hedef alınması da ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilerek, “Kaymakamlığımızca adı geçen siyasi partinin hiçbir siyasi faaliyeti engellenmemiş ve halka açık kutlamalara katılmışlardır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm ülkemizde olduğu gibi Bafra ilçemizde de coşku içerisinde ve halkımızın yoğun katılımıyla kutlanmıştır. Muharrem İnce’nin bu olayı Kaymakamımızın kasti tasarrufu olarak değerlendirerek, Bafra Kaymakamımızın şahsına yaptığı hakaret kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerine yer verildi.

"Siyasetten uzak kalmak için iptal ettik"

Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği de kendi kararları doğrultusunda ‘siyasetten uzak kalmak’ istedikleri için yürüyüşü iptal ettiklerini duyurarak, “Yürüyüşün ana teması, hiçbir kamu kurumu ve siyasi parti desteği olmaksızın, tamamen siyasetin dışında, bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz gayretleri ile okulumuz mezunları ve Bafra halkı ile Cumhuriyet kutlaması yapmaktı. Amacımız bugüne kadar resmi devlet programı ya da siyasi partilerce yapılan yürüyüşlerden farklı bir program ile siyasetten uzaklaşarak belki de ilk defa sadece halkın katılımı ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaktı. Bu sebeple hiçbir siyasi parti başkanı ya da teşkilatı yürüyüşe özel olarak davet edilmemiştir. Yürüyüşte protokol olmaması, bando eşliğinde, sadece Türk bayrakları ile Bafra halkının yürümesi planlanmış olup tüm hazırlıklar da bu ana fikir üzerine yapılmıştır. Yürüyüşe iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve partililerin yürüyüşe katılacağı bilgisinin haricen edinilmesi üzerine ilgili parti yetkililerinden bilgi alma zorunluluğu doğmuş olup bu sebeple kendileri ile yapılan görüşmede dernek yönetimi ya da başkaca ilgililerce davet edilmedikleri ancak halka açık yürüyüşe katılacakları bildirilmiştir. Parti yetkililerine yürüyüşün genel özelliği, sivil ve siyasetten uzak bir yürüyüş yapılma amacı anlatılmak istenmiş ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Yaşanan bu durum karşısında, hiçbir siyasi partinin özellikle davet edilmediği yürüyüşe, sırf bir siyasi partinin genel başkan seviyesinde katılmasının yürüyüşün genel niteliğine ve bugüne kadar siyaset dışı çalışmalar yapmaya gayret göstermiş olan derneğimiz faaliyetlerine zarar vereceği kanaatine varılmıştır. Elinizde olmadan gelişen bu şartlar sonucunda, toplumsal birliktelik ve siyasetten uzak yaşama ve dernek faaliyetinde bulunma gayreti içerisinde olan dernek yönetimimizce yürüyüşün iptalinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından Bafra’da belki ilk defa siyasetten uzak gerçekleştirilmesi amaçlanan Cumhuriyet Yürüyüşü bu sebeplerle derneğimizce alınan karar sonucunda iptal edilmiştir” açıklamalarını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada ayrıca, yürüyüşün iptali hususunda hiçbir siyasi ya da kamu baskısı altında olmadıkları söz konusu iddiaların gündemde kalması ve siyasi malzeme olarak kullanılma çabasından da rahatsız oldukları dile getirildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3