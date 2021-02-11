Kaymakam Çelikkaya, Zincirbozan Askerî Tesisleri’nde

Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, 2011 yılında boşaltılan Zincirbozan Askerî Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi Zincirbozan mevkiinde yer alan 30’uncu Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı olarak kullanılan tesislerde incelemelerde bulunan Kaymakam Çelikkaya, yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında Garnizon Komutanı Albay Muammer Çoban, İlçe Jandarma Komutanı K. Kd. Bçvş. Tarkan Kanra, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan’da eşlik etti.

Zincirbozan Askerî Tesisleri, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Milli Güvenlik Konseyi kararları neticesinde dönemin önemli siyasetçilerini zorunlu ikamet ettiği yer olarak biliniyor. Bu siyasetçiler arasında; Süleyman Demirel, Ali Naili Erdem, Ekrem Ceyhun, Saadettin Bilgiç, Nahit Menteşe, İhsan Sabri Çağlayangil ve Yiğit Köker, CHP’den Deniz Baykal, Celal Doğan, Sırrı Atalay, Metin Tüzün, Ferhat Aslantaş, Süleyman Genç ve Yüksel Çakmur, Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan gibi isimler yer alıyor.