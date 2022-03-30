banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya yolunun yeniden projelendirilmesi için harekete geçildi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Vakfıkebir Tonya yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Politika 30.03.2022, 14:15
Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya yolunun yeniden projelendirilmesi için harekete geçildi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Vakfıkebir Tonya yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptığı görüşmelerde 1970 yılında projesi hazırlanan Vakfıkebir-Tonya yolunun 3A standartları ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün en alt standartlarına sahip bir yol olduğunu hatırlatan Cora, yolun 1A standartlarına uygun olarak yeniden projelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Cora, girişimlerin sonuç verdiğini ve yolla ilgili gerekli çalışmaların yazın yapılacağını duyurdu.

Salih Cora, “Vakfıkebir Tonya yolu üzerinde uzun zamandır böyle muhtelif kaya düşme olaylarına tanıklık yapıyoruz. Çoğu zaman ‘ucuz atlatıldı’ şeklindeki haberlerle yüreğimiz ferahlıyordu ama bu sefer yüreğimiz dağlandı. Yolun projesi 1970’li yıllarda hazırlanmış olup yapım aşaması çok uzun yıllar devam etmiştir. 1988 yılında da Necmettin Karaduman döneminde 3A standartlarına uygun olarak tamamlanmıştır. 1990 yılında bölgemizde meydana gelen sel sonucu yolun büyük bir bölümü hasar görünce tekrar yapılıp trafiğe açılmıştır. 2010 yılında ise bizim girişimlerimizle birlikte yolun üst kısmı BSK olarak yapılmış, yüksek standartlarda asfalt dökülmüştür.

Yolun standartları 3A yani karayollarının en alt standartlarındandır. Bu nedenle kazaların meydana geldiği bir güzergah haline dönüştü ve bundan da hicap duyuyoruz. Vakfıkebir Tonya arası 20 km’dir. Burada sadece 3-4 yerde maksimum 200 metre uzunluğunda sollama yapılacak yerler vardır. Geri kalan yerler viraj olarak değerlendirilmektedir. Aynı şekilde şevler çok dik olup taş düşmeleri meydana gelmektedir. Geçen yıl böyle olan yerleri Karayolları Genel Müdürümüzle görüşerek çelik ağlarla kapladık. Bu acı olayın meydana geldiği yerde de çelik ağlar olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen çok büyük bir kütle şeklinde taşın düşmesi sonucunda bu kaza meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin artırılması hususunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü belirten Cora “Bize göre Vakfıkebir Tonya yolunun artık daha gelişmiş standartlara göre yapılmasının zamanı gelmiştir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda hem Karayolları Genel Müdürümüzle hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yolun 1A standartlarına uygun bir şekilde tünelli geçişi de sağlayarak yeniden projelendirilip yapılması, bunun mümkün olmaması halinde ise tehlike arz eden alanların düzeltileceği yeni bir çalışmanın gerçekleştirilmesini talep ettik. Sayın Bakanımızın olumlu bir yaklaşımı söz konusu. İnşallah yaz ayından itibaren bu güzergah üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılacak ve bu çalışma sonucunda da tehlike arz eden yerlerle alakalı yeni bir proje ortaya koyularak yolun standartları geliştirilecek” dedi.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19