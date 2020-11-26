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Katar Emiri El Sani, Türkiye’de
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısına katılmak için Ankara'ya geldi.
Politika 26.11.2020, 13:49 26.11.2020, 13:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyarette ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olacağı belirtildi.
Açıklamada Yüksek Stratejik Komite toplantısında Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin, tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, stratejik ortaklık temelinde gelişen işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.
Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı da belirtildi.