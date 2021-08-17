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Katar Dışişleri Bakanı El Thani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Birader ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader ile Afganistan’daki son gelişmeleri ele almak için başkent Doha’da bir araya geldi.

Politika 17.08.2021, 16:00
Katar Dışişleri Bakanı El Thani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Birader ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader ile Afganistan’daki son gelişmeleri ele almak için başkent Doha’da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader’in başkanlık ettiği Taliban heyetiyle Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi. El Thani ve Birader’in görüşmesinde Afganistan’daki son güvenlik ve siyasi gelişmelerin ele alınırken halkın korunması, ulusal uzlaşmanın sağlanması için gerekli çabaların yoğunlaştırılması, kapsamlı bir siyasi çözüm bulması ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi konularında hem fikirde olduklarını belirtti.
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