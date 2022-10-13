Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Türkiye’yi ziyaret edecek

Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, 13-14 Ekim tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 13-14 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir El Sani’nin başkanlıklarında, 14 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısında, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Katar’la, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.