Kastamonu Araç Barajı’nda adım adım sona doğru

Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Kastamonu Araç Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Kastamonu Araç Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak, bin 560 da tarım arazisi, 20 köy ve 1 ili taşkından korunacak ayrıca 5 Megavat kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlanacağını söyledi.

‘Baraj Derivasyon tüneli, dolusavak imalatları, yol rölekasyonları ve dolusavak deşarj kanalında tahkimat imalatlarının da tamamlandığını gövde dolgu imalatlarının ise devam ettiğini aktaran Akca,, baraj inşaatının fiziki olarak yüzde 85 seviyesinde olduğunu kaydetti. Genel Müdür Akca, “Temelden yüksekliği 81 bin 55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hm3 olan Kastamonu Araç Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.