Son Dakika
Kars’ta vatandaşlar oy kullanmaya başladı
Kars’ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı.
Politika 28.05.2023, 08:58
Kars’ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı.
Kars’ta oy kullanma işlemlerine saat 08.00’da başlandı. Vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu’na gelen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
Kars’ta Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimi için 185 bin 45 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemleri 17.00’da sona erecek.