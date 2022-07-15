Kars’ta 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı

Kars’ta 15 Temmuz hain darbe girişimin 6’ncı yıl dönümünde yüzlerce Karslı bayraklarla demokrasi meydanını doldurdu.

Kars Belediyesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, araç kortejiyle devam etti. Ellerinde bayraklarla yürüyen yüzlerce vatandaş demokrasi meydanında düzenlenen programa katıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından kalabalığa seslenen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “15 Temmuz 2016’daki bu ihanet bin yıldır yaşadığımız bu kutsal topraklar üzerinde emsali görülmemiş bir ihanetti. Aziz milletimizin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği bir ihanetti. İşte 6 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz’un o karanlık gecesini biz bunun için unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

“Bizim bu ülkeden başka yaşayacağımız vatanımız yok”

Öksüz, “15 Temmuz’da millet iradesine vurulmak istenen darbe, her ne kadar tarihe gömülmüş olsa da bugünde emperyalist güçlerin üzerinde bulunduğumuz coğrafya üzerindeki niyetleri son bulmuş değildir. Bu konuda hepimiz çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Unutmayalım bizim bu ülkeden başka yaşayacak vatanımız yok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aşık Ilgar Çiftçi 15 Temmuz isimli şiirini okudu. Sinevizyon gösterisi ile devam eden etkinliklerde Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikler gece demokrasi nöbetiyle son bulacak.

Düzenlenen etkinliklere, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.