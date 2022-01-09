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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; katıldığı tv programında yolsuzluk iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açacağını duyurmuştu.
Politika 09.01.2022, 18:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine tazminat davası açtı.