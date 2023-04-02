Karadağ’da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında

Balkan ülkesi Karadağ’da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Çok partili sisteme 1990 yılında geçen Karadağ’da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması sonucu ikinci tur düzenleniyor. İlk turda en çok oyu alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi lideri ve mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor. Oy kullanma işleminin TSİ 08.00’da başladığı seçimlerde, 542 bin 154 kayıtlı seçmen, yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda oylarını kullanabiliyor. Devlet Seçim Komisyonu’ndan (DİK) yapılan açıklamada, ilk turda katılım oranının 63,1 olduğu kaydedilirken, Djukanovic’in oyların yüzde 35,3’ünü, Milatovic’in ise yüzde 28,9’unu aldığı aktarıldı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarının 21.00’de sona erecek olan oy verme işleminin ardından gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Karadağ polisinden operasyon

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda, sahte seçim materyalleri ile kimlik kopyalarının ele geçirildiği belirtilerek, “Seçimlerde usulsüzlüğe başvuran her kim olursa olsun cezasını çekecektir” ifadelerine yer verildi.

Karadağ’da üçüncü ve yedinci cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Djukanovic, altı kez başbakanlık görevinde bulunmuştu. Son olarak 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Djukanovic’in görev süresi, 19 Mayıs gecesi sona erecek. Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir gerçekleştiriliyor.