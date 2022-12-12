Karadağ’da çok sayıda okula bomba ihbarı yapıldı

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bu sabah çok sayıda okula bomba ihbarı yapıldı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da birçok okula yapılan bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi. E-posta ile okullara ulaştırılan bomba ihbarları nedeniyle Karadağ Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla başkentteki tüm ilköğretim okulları ve liseler tahliye edildi. Karadağ polisi, ihbarların ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Podgoritsa’da nisan ayında da yine okullara yönelik bomba ihbarları yapılmış, ancak ihbarlar asılsız çıkmıştı.

Öte yandan, Karadağ’da bugün cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan kanun mecliste yeniden oylanacak.

Sırp yanlısı partilerin yeni hükümeti kurmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin reddedilmesini talep eden protestoculara ait yüzlerce araç, sabah saatleri itibarıyla meclis yakınlarındaki yolları trafiğe kapadı.