Karadağ halkı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Karadağ’da halk, sekizinci cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Çok partili sisteme 1990 yılında geçen Karadağ’da halk, sekizinci cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. 532 bin 599 kayıtlı seçmen yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda TSİ 09.00’da oy vermeye başladı. Seçimde, 1’i kadın olmak üzere toplam 7 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı ve Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi Genel Başkanı (DPS) Milo Djukanovic ile Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic favori gösteriliyor.

Seçimin tek kadın adayı Sosyal Demokrat Partinin (SDP) milletvekili Draginja Vuksanovic Stankovic olurken, adaylar arasında eski Meclis Başkanı ve Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Birleşik Karadağ Genel Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni olan bağımsız aday Jovan Jodzir Radulovic de yer alıyor.

Oy kullanma işleminin TSİ 22.00’de sona ereceği seçimde, hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 2 Nisan’da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Karadağ’da 2018 yılında yapılan seçimleri kazanan mevcut cumhurbaşkanı Djukanovic’in resmi görev süresi 19 Mayıs gecesi sona erecek.