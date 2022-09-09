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Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev değişimi
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Karabağ’da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ndeki görev süresi dolan Korgeneral Abdullah Katırcı’yı kabul etti.
Politika 09.09.2022, 12:17
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Karabağ’da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ndeki görev süresi dolan Korgeneral Abdullah Katırcı’yı kabul etti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Karabağ’da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ndeki görev süresi dolan Korgeneral Abdullah Katırcı ile bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, askeri işbirliği de dahil olmak üzere Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tüm ilişkilerin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olduğu vurgulandı. Hasanov, Azerbaycan’daki görev süresi dolan Katırcı’ya gelecekteki faaliyetlerinde başarılar diledi.
Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde Türk askerlerine Tümgeneral Fatih Akpınar komuta edecek.
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