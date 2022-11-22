Kanada’dan Belaruslu şirket ve kişilere yaptırım

Kanada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını desteklediği gerekçesiyle 22 Belaruslu yetkili ve 16 şirkete daha yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Kanada’dan Rusya’ya yaptırımları artırma kararı geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri imalat, teknoloji, mühendislik, bankacılık ve demiryolu taşımacılığı ile uğraşan 22 Belarus yetkilisine ve 16 Belarus şirketine daha yaptırım uygulayacağını açıkladı. Açıklamada, yaptırım uygulanan yetkililer arasında "Ukrayna’nın işgaline karışan Rus askeri personelinin ve teçhizatının konuşlandırılması ve taşınmasında suç ortağı olan" bazı kişilerin de yer aldığı belirtildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Belarus da dahil olmak üzere bin 500’den fazla kişi ve şirkete yaptırım uyguladığı belirtildi.