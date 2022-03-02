Kanada, Rus gemilerinin Kanada limanlarına girişini yasaklıyor

Kanada hükümeti, Ukrayna’da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya’ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali devam ederken, Kanada hükümetinden Rusya’ya yaptırım açıklaması geldi. Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılara yardım etmek adına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderileceği ve bu hafta sonundan itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak Rus gemilerinin Kanada limanlarına ve iç sularına girmesinin yasaklanacağı ifade edildi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya mühimmat ve gece görüş teçhizatları gibi savunma ekipmanlarının gönderileceğini duyurdu. Anand ayrıca, yaklaşık 400 bin bireysel yemek yardım paketi de gönderileceğini bildirdi.

Kabine meslektaşı ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise bugünkü açıklamasında, Kanada’nın Rusya’ya ait tescilli gemilerinin ve balıkçı gemilerinin Kanada limanlarına ve iç sularına girmesini yasakladığını, bu hafta özel bir ekonomik önlem emriyle yürürlüğe gireceğini ve Rusya’nın, Ukrayna’daki saldırganlığından sorumlu tutulması gerektiğini duyurdu. Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bakan Alghabra, Kanada sularına giren çok sayıda Rus gemisi olmasa da, bunun diğer ülkelerle uyumlu olarak atılan bir adım olduğunu ve bir etki oluşturacağını belirtmesinin ardından yetkililerin, tedarik zinciri durumunu izleyeceklerini ifade etti. Balıkçılık, Okyanuslar ve Kanada Sahil Güvenlik Bakanı Joyce Murray ise aynı açıklamada, Kanada Sahil Güvenlik ve üyelerinin bu yeni düzenin uygulanmasına yardımcı olmada rol oynayacaklarını söyledi.