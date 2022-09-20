Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayacak

Kraliçe’nin cenazesinden iki gün önce Londra’da bir otelde şarkı söylerken görüntüleri yayınlanan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kraliçe’nin cenazesinden önce 17 Eylül’de Londra’da katıldığı bir etkinlikte piyano eşliğinde şarkı söylediği görüntülerin yayınlanmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirmenler tarafından Kraliçe’ye büyük saygısızlık şeklinde yorumlanan görüntülerle ilgili Kanadalı köşe yazarı Andrew Coyne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Utanç verici görüntüler. Kraliçe’nin cenazesinin öncesinde halka açık yerde başbakan. Ve böyle mi davranıyor?" ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Birleşik Krallık Kralı’na bağlı ülkelerin monarşiyle bağlarını koparabileceği iddiaları üzerine Kanada’nın İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayacaklarını söyleyen Trudeau, "Şu anda sistemde Kanada halkına son derece iyi bir şekilde hizmet eden güzel bir denge var" dedi.