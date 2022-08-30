Kanada Başbakanı Trudeau’nun yarın kabinede değişiklik yapması bekleniyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun bir bakanın mevcut görevini kişisel nedenlerden ötürü değiştirmek istemesi nedeniyle yarın kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kanada’da yarın kabine değişikliği bekleniyor. Kanada basınında yer alan haberlerde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun bir bakanın mevcut görevini kişisel nedenlerden dolayı değiştirmek istemesi nedeniyle yarın kabinede değişikliğe gideceği ifade edildi.

Kanada basını, birden fazla kaynağa atıfta bulunarak, Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Filomena Tassi’nin bir aile sağlığı sorunu nedeniyle görevini değiştirmek istediğini öne sürdü.

Üst düzey bir hükümet kaynağı, kimsenin kabineden ayrılmadığını belirtti. Kabinedeki değişikliğin küçük ölçekli olması, önemli bakanlıklarda bir değişikliğe gidilmeyeceği düşünülüyor. Şu anda kabinede 38 bakan bulunuyor.