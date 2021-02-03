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Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır" dedi.

Politika 03.02.2021, 14:26
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Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır" dedi.

İzol aşiretinin genç sözcülerinden ve Güneydoğu Bölgesi’nin önemli kanaat önderlerinden olan araştırmacı yazar Ramazan İzol, son dönemlerde siyasi gündemden düşmeyen yeni anayasa hakkındaki görüşlerini açıkladı. Diyarbakır’a yaptığı bir ziyaret sırasında kendisinin 2017 yılında bir televizyon programında yeni anayasa hakkındaki görüşlerini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine İzol, "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir ve hepimiz için olmazsa olmazdır. Bizler İngilizler, Fransızların ve Almanların torunları değiliz. Öyleyse bu yeni anayasanın kendi gelenek, görenek ve olmazsa olmaz dinimize göre oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

"Denizcilik kanunlarımız bile Almanya’dan"

Zamanın şartlarına göre toplama yasalarla oluşturulan geçmiş anayasanın kendi medeniyetlerine göre oluşturulması gerektiğini aktaran İzol, "Üç tarafı denizlerle çevrili yurdumuzun denizcilikle ilgili kanunları bile Almanya’dan alınma. Biz neden kendi ülkemizin durumuna göre kendi anayasamızı oluşturmayalım. Şimdi ben anayasanın külliyen değiştirilmesinden yanayım. Değiştirilmez belli başlı maddeler vardır. Kimse zaten bölünmez bütünlüğümüz yasasının değiştirilmesini istemiyor, bu zaten de değiştirilemez. Fakat baktığımız zaman kimse kusura bakmasın ama her kesimden insanımız var. Sağ yol, sol yol değil benim için tek bir yol vardır; o da hak yoludur. Kişilerin parti görüşleri olabilir ama parti görüşü kalkıp da ülkemizin bütünlüğünü bozacak noktaya gelecekse bu hoş değildir. Partizanlık da hoş değildir. Parti yandaşı olabilir, ama partizanlık güzel değildir. Bu ırk ve ırkçılığa benzer. Irk güzeldir ama ırkçılık çok kötü bir şeydir" şeklinde konuştu.

"Devletin bir dini olması lazım"

Her devletin bir dininin olması gerektiğini vurgulayan İzol, Alman hükümetine göndermede de bulunarak, “Eğer siz dini kendi isteğinize göre ayarlarsanız olmaz. O zaman kimine göre zulümkar olursunuz, kimine göre de yandaş olursun. Böyle bir şey kesinlikle olmaz ama biz dini gerçek boyutta Osmanlı gibi, Osmanlı da biliyorsunuz Hristiyanlar ile Museviler, Yahudiler özgür bir şekilde yaşıyor, vergisini veriyor ve özgür bir şekilde yaşıyorlardı. Şimdi baktığımız zaman yani bir özgürlük kavramı adı altında her tarafta savaş var. Bir kere bir devletin muhakkak yanlış anlamayın bir dini olması gerekir. Bakın o devlete tabi olmayan vatandaşların bir dini olmayabilir. Biri Hristiyan’dır, biri Yahudi’dir ama devletin bir dini olması gerekir. Bana söyleyebilir misiniz bugün Amerika, Almanya her okul, anaokulu bile belli bir kiliseye bağlıdır. Doğduklarında vaftiz ediliyorlar. Belli bir yaştan sonra dinini kendisi tercih etsin diyen Almanya, o zaman siz neden çocuklarınız doğar doğmaz vaftiz ediyorsunuz. Kreşlerin idaresini Almanya kiliselere bırakıyor, yani bu büyük bir oyundur, bu oyuna gelmeyelim. Yeni anayasa hepimiz için önemlidir ve hepimiz için olmazsa olmazdır. Çünkü bir daha söylüyorum bizler İngilizler, Fransızların ve Almanların torunları değiliz. Öyleyse bu yeni anayasa kendi gelenek, görenek ve olmazsa olmaz dinimize göre oluşturulması gerekiyor. Kendi medeniyetimize göre oluşturmamız gerekiyor ki terazi dengelensin. Öbür türlü suçsuz yere veya ne olduğunu bilmediği halde birçok yere birçok sebepten dolayı içeri giren yüzlerce, binlerce kardeşimiz var. Tekraren ifade ediyorum, mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasayı bilmesi gerekiyor. Ben bilmiyorum deme gibi bahanesi yok. Bir kuralı da yok biliyorsunuz. Ama bu ben de anayasanın tamamını bilmiyorum, maddelerinden bir avukat da tamamını biliyor mu onu da bilmiyorum. Ama ordinaryüs profesörler belki biliyordur, belki onlar biliyorlardır, ezberlemişlerdir. Ama bizim gelenek, görenek, dinimiz ve medeniyetimize göre bir anayasa oluşturulursa ezberlemenize gerek yoktur. Çünkü zaten biz bu anayasanın içinde yaşıyoruz ve pratik olarak zaten bunu biliyor olacağız. O yüzden yanlışlar, kusurlar, hatalar ve suçlar daha az seviyeye inecektir. İnşallah bu yeni anayasanın tüm Türkiye’ye huzur getirmesini Allah’tan diliyorum. Ben üç gün önce Libya’dan bölgeye geldim. Bölgede sürekli olarak istişarelerde bulunuyorum, gördüğüm şudur ki tüm bölge halkı yeni anayasaya tam destek veriyor. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yeni anayasaya destek vermesini canı gönülden istiyorum" ifadelerine yer verdi.
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