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Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Ukraynalı göçmenlerle temasa geçip olayları yerinde inceleyeceğiz”

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Önümüzdeki günlerde Ukraynalıların göç ettiği ülkelerin ombudsmanlarını ziyaret edip, oradaki Ukraynalı göçmenlerle temasa geçeceğiz. Olayları yerinde inceleyeceğiz” dedi.

Politika 24.03.2022, 10:01
Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Ukraynalı göçmenlerle temasa geçip olayları yerinde inceleyeceğiz”

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Önümüzdeki günlerde Ukraynalıların göç ettiği ülkelerin ombudsmanlarını ziyaret edip, oradaki Ukraynalı göçmenlerle temasa geçeceğiz. Olayları yerinde inceleyeceğiz” dedi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan mülteci sorunuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) attığı ve atacağı adımları, yapacağı önerileri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Dünyadaki bütün ombudsmanların iki tane ana görevi bulunduğunu, birincisinin şikayet üzerine idarenin eylem ve işlemlerinin hukuki denetimini yapmak, ikincisinin ise bulundukları ülkelerde insan haklarının uygulanması ve gelişmesini takip etmek olduğunu söyleyen Malkoç, KDK olarak bunları hem Türkiye’de hem de dünyada yapmaya çalıştıklarını belirtti.

“Polonya başta olmak üzere Avrupa’daki birçok ombudsmana bu alanda mektuplar gönderdik”

Suriye iç savaşının ardından Türkiye’ye sığınan 5 milyon mülteci için sempozyumlar yapıp rapor hazırladıklarını, önceden bu konularda çalışmalar yaptıkları için tecrübeli olduklarını ifade eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkmasından sonra 3.5 milyonun üzerinde Ukraynalı birçok ülkeye göç ediyor. Bunlardan Türkiye’ye gelenler de var. Biz KDK olarak, Türkiye olarak göçmenler konusunda geniş bir tecrübeye sahibiz. Biz kendi kurumumuzun çapında dünyadaki ombudsmanlarla, özellikle Ukrayna’dan göç edenlerle ilgili temasımız var. Polonya başta olmak üzere Avrupa’daki birçok ombudsmana bu alanda mektuplar gönderdik. Savaşın bir insanlık suçu olduğunu, dünyada bugüne kadar savaşlardan kimsenin kazanamadığını, özellikle kadınların ve çocukların en çok mağdurlar olduğunu ifade ettikten sonra Türkiye’nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanmalarını kendilerine önerdik. Özellikle Macaristan, Romanya ve Polonya ombudsmanlığından bize geri dönüşler oldu. Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söylediler. Biz de kendilerini Türkiye’nin ilgili kurumlarına yönlendiriyoruz. Ombudsmanlık olarak bizim yapacağımız konularda kendilerine de destek oluyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukraynalıların göç ettiği ülkelerin ombudsmanlarını ziyaret edip, oradaki Ukraynalı göçmenlerle temasa geçeceğiz. Olayları yerinde inceleyeceğiz. Bu bir insanlık borcudur. Bu Türkiye’nin tecrübesinin paylaşılması anlamında önemlidir” diye konuştu.

Malkoç, Ukraynalı göçmenlerin mağdur olmaması adına ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

“Türkiye’nin bütün kurumları bu noktada savaşın mağdurlarına, mazlum insanlara mutlaka destek olmak gerekiyor”

Türkiye’nin bütün kurumlarının savaşın mağdurlarına, mazlum insanlara destek olması gerektiğini anlatan Malkoç, “Cumhurbaşkanımız adeta cansiperane barışı, ateşkesi sağlamak için çaba gösteriyor, gecesini gündüzüne katıyor. Nasıl Cumhurbaşkanımız işgalden sonra ateşkesi sağlamak, barışı temin etmek, silahların susmasını sağlamak için çaba gösteriyorsa Türkiye’nin bütün kurumları bu noktada savaşın mağdurlarına, mazlum insanlara mutlaka destek olmak gerekiyor. Sabah saat 09.00’da Macaristan Ombudsmanı Achos Bey ile görüştüm. Yaşadıklarını anlatıyorlar. İnsanın yüreği sızlıyor. O da aynı şeyi söylüyor. ‘Batı Avrupalılar konuşuyor, insanlık adına doğru dürüst yaptıkları bir şey yok’ diyor. İşte biz Türkiye olarak nasıl Cumhurbaşkanımız ateşkes için, barış için çabalıyorsa biz de kendi deneyimimizi söz konusu ülkelerin ombudsmanlarıyla paylaşmak istedik” dedi.

“Türkiye tecrübesi altın değerinde önemli”

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türkiye’nin mülteci konusundaki tecrübesinin altın değerinde olduğunu, bu tecrübeyi aktarmaya çalışacaklarını ifade etti. Malkoç, bir an önce Ukrayna’da barış olmasını temenni ederek, “İnsanların onuruna aykırıdır savaşlar. Umut ediyoruz bir an önce barış olur. Yerlerinden yurtlarından edinilen insanlar geriye döner. Geri döndüklerinde yıkılmış binalar, tahrip edilmiş hastaneler, eğitim kurumları. Ukrayna’nın mağduriyeti devam edecektir. Biz de Türkiye olarak, ombudsmanlık olarak buna destek olmaya çalışıyoruz. Savaş olduğu zaman savaşın kurtları olan, insanın kurdu olduğunu düşünen birçok illegal örgüt, menfaat çevreleri başta çocuklar ve kadınlar üzerinden sömürüye başlıyor. Bütün dünyada bu yaşandı, Türkiye’deki göçmenlerde de bu yaşandı ama burada ifade ettiğim gibi Türkiye tecrübesi çok önemli. Türkiye tecrübesi altın değerinde önemli. Bu tecrübeyi biz de aktarmaya çalışacağız. Avrupa ve Amerika savaşı önleme konusunda Türkiye’nin gösterdiği çabanın 10’da biri kadar çaba gösterselerdi bu savaş meydana gelmeyecekti” diye konuştu.

“Ukrayna’daki bilim insanlarının Türkiye’de değerlendirilmesi gerekiyor”

Ukrayna’da yaşanan savaştan ötürü mağdur olunan noktalarda çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Başdenetçi Malkoç, Türkiye’nin Ukrayna’daki bilim insanlarını, sanat insanlarını değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Malkoç, bunun öncülüğünü yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, “Ukrayna’da zorluk çeken, göç eden sanatçı, sporcu, edebiyatçı, bilim insanlarına Türkiye kucağını açmalıdır ve açıyor da. Aynı zamanda özellikle Ukrayna’da temel bilimler konusunda çok iyi yetişmiş olan bilim insanları var. Özellikle de savunma sanayiinde çok iyi yetişmiş olan mühendisler var. Türkiye geçmişte nasıl mazlum ve mağdurlara kapılarını açtıysa Ukrayna’nın bu insanlarına da kapılarını açmıştır, daha da fazla açmalıdır. Türkiye’deki bütün kurumlar mutlaka oradaki insanlara sahip çıkmalı. Bizim üniversiteler oradaki vasıflı üniversite hocalarını buraya davet etmeli. Kültür sanat kurumları oradaki kültür sanat insanlarını buraya davet etmeli. Savunma sanayiinde mühendisler veya diğer alanlarda mutlaka ve mutlaka oradaki bilim insanlarının, sanat insanlarının Türkiye’de değerlendirilmesi gerekiyor. Biz bunu yapacak güçte, imkandayız. Bunun değerlendirilmesi gerekir. KDK olarak biz bunun öncülüğünü yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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