Kafkasya uzmanı, Biden’ın açıklamalarını değerlendirdi

ANKARA (İHA) – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “Türkiye’ye tazminat, toprak gibi saçma sapan talepler, sigorta şirketlerinin davaları gibi Türkiye’ye aba altından sopa göstermenin bir anlamı yok. Bu tamamen Amerika’yla Rusya arasındaki bir rekabettir” dedi.

Prof. Dr. Hasan Oktay, Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu ‘soykırım’ açıklamasını değerlendirdi. Prof. Dr. Oktay İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz olayı Türkiye bazından değerlendiriyoruz ama olayı uluslararası sistem açısından değerlendirmek gerekir. Çünkü Rusya Amerika’yla, Amerika Rusya’yla Ermeni sorunu üzerinden 1801 ile 1827’den bu yana hesaplaşmaya çalışıyor. Türkiye’nin Osmanlı’nın bir sorunu gibi gösterilmekle beraber aslında Osmanlı toplumu içerisindeki Ermeni halkı üzerinde Amerikalılar mı hakim olacak Rusya mı hakim olacak kavgasının son meyvesi olarak değerlendirmek gerekir” şeklinde konuştu.

"Biden ‘soykırım’ kelimesini Karabağ savaşından sonra Ermenilerin yönünü Batı’ya çekebilmek adına kullandı"

ABD ile Rusya’nın, Ermeniler üzerindeki rekabetlerini devam ettirdiğini ifade eden Prof. Dr. Oktay, “Bugün Amerika’yla Rusya arasında devam eden kavganın ve Biden iktidara geldikten sonra Putin’e karşı üst perdeden vaaz etmiş olduğu söylemin ki ‘katil’ kelimesini kullanmıştı, bu kelime uluslararası ilişkilerde çok kullanılan bir kelime değil ama Biden bunu kullanmak durumunda kaldı. Ukrayna krizinin gergin atmosferinde biz 44 gün süren bir Karabağ savaşıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte Ermeniler de Moskova’nın kendilerini sattığıyla ilgili bir kanaat oluştu. Bu kanaati tetiklemek ve Ermenistan’da Haziran ayında yapılacak olan seçimleri yönlendirebilmek adına Biden ‘soykırım’ kelimesini Karabağ savaşından sonra Ermenilerin yönünü Batı’ya çekebilmek adına kullandı. Bu kelime bizim canımızı yaktı. Oldukça biz tepki gösterdik ama olayı kendi iç problemimize dönüştürmeden Amerika’yla Rusya’nın Ermeniler üzerindeki hesaplaşması şeklinde ifade etmemiz gerekir” diye konuştu.

"Türkiye’ye aba altından sopa göstermenin bir anlamı yok"

Biden’ın "soykırım" ifadesinden 1 gün sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifa ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Oktay, “Haziran ayındaki seçimlere kuvvetli bir şekilde, Biden’ın açıklamasının rüzgarını arkasına alarak seçimlere hazırlanacak. Haziran ayındaki Ermenistan’daki seçimlere dönük Biden’ın açıklamalarını değerlendirmek gerekir. Bunun dışında 1981 yılında kabul edilmiş olunan bu kelime nasıl ki Türkiye’ye herhangi bir etki etmemiş, Türkiye’nin daha çok milli beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlamışsa, Türkiye’ye tazminat, toprak gibi saçma sapan talepler, sigorta şirketlerinin davaları gibi Türkiye’ye aba altından sopa göstermenin bir anlamı yok. Bu tamamen Amerika’yla Rusya arasındaki bir rekabettir” değerlendirmesini yaptı.

"Yeni bir Türkiye algısına doğru Türkiye dış politikada hamleler yapacak"

Yapılan açıklamaların ardından Amerika’yla ilişkilerinin kesilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oktay, şunları söyledi:

“Türkiye Soğuk Savaş döneminin bittiğini ve bu Soğuk Savaş dönemindeki Rusya-Türkiye, Amerika-Türkiye algısının dışında yeni bir Türkiye algısına doğru Türkiye dış politikada hamleler yapacak. Anlaştığı noktalarda Amerika’yla beraber, anlaşamadığı noktalarda Amerika’ya hayır diyecek. Anlaşabildiği noktalarda Rusya’yla beraber, anlaşamadığı noktada Rusya’ya hayır diyebilecek. İşte bu politika Türkiye’yi bölgede yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmasını sağlarken Biden’ın Rusya’yla rekabetinin yeni bir alanına dönüştürmek adına Belarus, Ukrayna, Kırım hatta önümüzdeki günlerde Gürcistan’da meydana gelecek olaylarda Putin’i sıkıştırmanın bir yeni hareket gücü olarak da Ermenistan’ı katmasını Türkiye’nin iç problemine dönüştürerek bir kendi iç politikasında bir olumsuzluğa dönüştürmeye çalışıyor. Buna düşmemek lazım.”