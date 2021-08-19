Kafkassam Başkanı Prof. Dr. Oktay: “Afganistan’da düzen kurulacaksa bunun Türkiye lehine kurulma ihtimali yüksek”

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kafkassam) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, Türkiye’nin Afganistan’da sevilen bir ülke olduğunu belirterek, “Afganistan’da gelecek zamanda bir sistem bir düzen kurulacaksa bunun Türkiye lehine kurulma ihtimali oldukça yüksek” diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Oktay, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Afganistan’ın 20 yıldır Amerika’nın işgali altında olduğunu belirten Prof. Dr. Oktay, “Amerika’nın kurdurduğu hükümetler Afgan halkı ile uyum içerisinde bir yönetim sergileyemedi. Dolayısıyla Afganistan coğrafyasında yaşayan toplulukların özerkleştirilmesi ve devletleştirilmesi sürecinde oldukça başarısız kalındı. Halk sürekli iktidarı suçlayarak, iktidarla arasındaki mesafeyi korudu. Amerika çekildikten sonra da Afganistan Cumhurbaşkanı daha fazla kalamadı. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Afganistan’da kuzey-batı şehirleri hariç bütün Afganistan Taliban’ın kontrolüne geçtiği ifade edildi. Taliban’ın nasıl bir yönetim uygulayacağı, Taliban’ın geleceğinin nasıl bir süreç takip edeceği şu an bilinmemekte” dedi.

"Afganistan’da gelecek zamanda bir sistem bir düzen kurulacaksa bunun Türkiye lehine kurulma ihtimali oldukça yüksek"

Türkiye’nin Afganistan’da sevilen bir ülke olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oktay, “Dolayısıyla Afganistan’da gelecek zamanda bir sistem bir düzen kurulacaksa bunun Türkiye lehine kurulma ihtimali oldukça yüksek. Tabii Türkiye Taliban hareketini ve Afganistan’ın bölgedeki jeopolitik konumu ve civar devletlerin etkisi göz önünde bulundurularak sadece ve sadece Kabil Havalimanı’nda kalmakla ilgili bir strateji uygularsa belki de bu Türkiye için sıkıntı olabilir. Önümüzdeki dönemde Taliban’ın bölgede daha yüksek bir politika izlemesi, tüm Afganistan’ı kapsayacak bir sistem kurmasına Türkiye yardımcı mı olacak? Yoksa Taliban hareketi “kurulanmış bir ideoloji” olarak başta Çin, İran ve Rusya’yı tehdit eden bir kaosa mı sürüklenecek? Bu ince noktayı Türkiye çok iyi görüp ona göre bir politika belirlemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Oktay, Humeyni üzerinden dünyaya bir İslam algısı pompalandığını ve bu algıdan dolayı da İran’ın ideolojisinin dünyaya yayıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bugün Amerika, İran ile uğraşırken çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bunun gibi Taliban üzerinden planlanmış, tasarlanmış bir ideoloji ile Çin’i İran’ı Rusya’yı rahatsız etmek isteyen bir ideolojik hareketlilik söz konusu olacaksa bunda en büyük zararı Türk dünyası görecek. Onun için önümüzdeki 5 yılda Türk dünyasının, İran, Rusya ve Çin ile ilişkileri göz önünde bulundurularak, bir hareketlilik yaşayacağını göz önünde bulundurarak bu hareketliliği Türkiye, kendi arazisine Taliban gecekondusu yaptırmamak adına mücadele etmeye devam edecek. Eğer Türkiye Taliban ile mücadelede başarılı olamaz Türk dünyasında Taliban zihniyeti hakim olursa aynı 1979 İran rejiminin İslam dünyasındaki yaptığı tahribata benzer bu sefer Sünni İslam dünyasında ciddi anlamda bir tahribat söz konusu olacak. Bu tahribatı önlemek Türkiye’nin elinde. Türkiye bu tahribatı önlemek zorunda.”