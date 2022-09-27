Kafkassam Başkanı Oktay: “Türkler İran’da demokratik bir şekilde iktidara gelmek istiyor”

İran’da yaşanan iç karışıklıkları değerlendiren Kafkassam Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “İran’ı belli bir noktada bazı güçler kargaşa yolu ile pazarlık masasına oturtmaya çalışıyorlar. Bu Türklerin lehine olmayacak. O yüzden biz demokratik bir dönüşümle İran’da Türklerin hakim olmasını istiyoruz” dedi.

Kafkassam Başkanı Hasan Oktay, İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümünün ardından ülkenin birçok noktasında çıkan protesto gösterileri hakkında konuştu. Sosyal medyada yayınlanan videolar, birçok şehirde kadınların başörtülerini çıkardığını ve protestocuların güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği olaylarda Oktay İran’daki sistemin kırk yıllık baskıcı ve insan psikolojisine aykırı tavırlar ileri sürülerek gerçekleşen sokak gösterileri ile sistem değişikliğinin şimdilik mümkün olmadığını belirtti.

İran’daki iç karışıklık hakkında konuşan Oktay, İran’da yeni bir sistem değişikliğinin olacağını fakat bunun Masha Amini’nin ölümüyle başlayan hareketlerle değil orada yaşayan Türklerin bakış sisteme dur demesi ile gerçekleşeceğini ifade edip, “İran’da nüfusun yüzde otuz beşi kırkı Türk. Bunlar artık İran’ın sahibi biziz diye hareketlendiğinde ancak İran’da bir dönüşüm olur. İngiliz kraliçesinin ölümünden sonra Rusya’da İran’da ve Çin’de önümüzdeki beş yılda sistem değişikliği öngörülüyor ama iran için demokratik bir sistem arayışı şu anda en çok aranan. Çünkü ne Irak ne Suriye İran’a model olamaz ama şu anda batı özellikle İran’ı içten karıştırarak İran’ı belli bir noktada pazarlık masasına oturtmaya çalışıyorlar. Bu Türklerin lehine olmayacak. O yüzden biz demokratik bir dönüşümle İran’da Türklerin hâkim olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu eylemler İran’da bir sistem değişim, dönüşümüne yol açacak ama sistem değişikliği için son noktayı koymayacak” diye konuştu.

“Türkleri de bu kargaşaya çekmek istiyorlar”

Oktay gösterilerde kırka yakın insanın öldürüldüğünü ve bunların içinde Hadise Nechefi isimli bir Türk kızının da olduğunu söyledi. Bu ölümler üzerinden algı yapıldığını söyleyen Oktay, “Türkleri de bu kargaşaya çekmek istiyorlar. Dediğim gibi Irak modeli suriye modeli İran’da Türklere model olmaz. Çünkü biliyorsunuz ABD Irak’ta birinci ve ikinci körfez savaşında Kürtler üzerinden bir işbirlikçi zemin oluşturarak bölgeye geldiler. Dolayısıyla İran’ın bin yıllık sahibi Türkler bir işbirlikçi pozisyona düşmemek adına bu gösterileri yakından takip ediyorlar. Evet zaman zaman bazı Türk unsurlar gösterilere karışıyor ama topyekûn Türkler bu işin içerisinde yoklar. Çünkü Türkler İran’ın sahibi, birilerinin sistem dayatmasını değil demokratik olarak İran’daki değişimde Türkler iktidara ve bütün İran’a sahip olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Güney Azerbaycan fikri çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir”

İran’da olası bir rejim değişikliği ve bölüme durumunda kurulabilecek bir Güney Azerbaycan Devletinin tüm İranda yaşayan Türkleri kapsamayacağını belirten Oktay, “İran Güney Azerbaycan Türklerinden ibaret değil onların dışında da değişik Türk grupları var. Onun için Türk gruplarının birleşerek oradaki demokratik değişimle iktidara gelmeleri daha sağlıklı olur. Çünkü eğer “turan” hayali içinde Güney Azerbaycan diyorsak Güney Azerbaycan’ın sınırları Türkmenistan ve Afganistan’a ulaşmadığı için yine arada bir kesinti olacağından dolayı Güney Azerbaycan fikri çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Netice itibarıyla İran’da kargaşa ile iç çatışma ile ne bir Güney Azerbaycan kurulabilir ne de İran’a topyekûn sahip çıkılabilir. Onun için İran Türkleri ki buna Azerbaycan Türkleri Kaşkay Türkleri Halaç Türklerini, Türkmen Sahra Bölgesi’nde yaşayan Türkleri de dahil ettiğimizde İran’da ciddi anlamda Türk nüfusu var bunlar İran’ın gerçek sahibi olarak kendilerini görmeliler. İran’da kargaşa ile değil demokrasiyle iktidara gelmenin yollarını denemek zorundalar” dedi

“İran iç karışıklıkları önleyemezse Azerbaycan’a düşman olur”

Oktay İran’ın iç karışıklıkları önleyemezse dış düşmana ihtiyaç duyacağını ve bu düşmanların büyük ölçüde Azerbaycan ve İsrail olduğunu ifade ederek, “Çünkü iç kargaşaları bastırmanın yolu bir dış kuvvet, dış güç bulmak, dış düşman bulmakta geçer. Böyle olunca da İran’a karşı en akla gelen düşman Azerbaycan gözükecek. Çünkü Azerbaycan Türkiye İsrail arasındaki gelişmeler İran rejimini rahatsız ediyor. Ama dün İran’da rejimi desteklemek adına birçok şehri de gösteriler yapıldı” şeklinde konuştu.

Oktay İran’da muhtemel bir parçalanmada Kürtlerin muhtemel bir devlet kurma girişiminin olanaksız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran parçalandığında buradan değişik yapıların çıkması muhtemel ama Irak’ta bir Kürt devleti çıkmadı oysa, Amerika’yı bölgeye Kürtler davet etmişti. Özellikle son zamanlarda PYD’ye ve PKK’ya Amerika üst düzey yardımlarda bulunmuş olmasına rağmen bölgede bir Kürt oluşumunun önü gözükmüyor. Ama Masha Hanım üzerinden yani Kürt kökenli olduğu iddia edilen kızımızın öldürülmesi üzerinden İran’da başlayan karışıklar ile Amerika’nın Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’deki kendine müzahir Kürt gruplarına vermiş olduğu desteğin devam ediyor olarak orada bir Kürt grubunun oluşumu olur mu sorusu muhakkak akla gelecek ama bütün bölgede yapmış olduğumuz incelemelerde böyle bir sonuca gitmek mümkün değil. Çünkü Irak Kürtlerinin yapısı çok farklı İran Kürtlerinden çok farklı. Irak’ta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak Şii’leriyle İran Şii’leri arasında ciddi bir hakimiydi kavgası da oluştu. Bu zeminde bölgede bir Kürt devletinin oluşması mümkün değil. Öncelikle buna İran Fars rejimi müsaade etmez, ikincisi de Türkiye’nin de böyle bir oluşuma müsaade etmesi mümkün değil. Ama bölgede İran Kürtlerinin de İran Türkleriyle beraber yeni kurulacak sistemde kendilerini temsil etme hakları oluşabilir. Çünkü İran rejimi dağılacak olup burada 5-6 devlet çıkarmaktansa İran’ın toprak bütünlüğü içerisinde demokratik olarak Türklerin hakimiyeti daha mantıklı daha akla yatkın.”