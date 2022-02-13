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Kadir Topbaş ölümünün 1’inci yılında kabri başında anıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Dr. Kadir Topbaş’ı ölümünün 1’inci yıl dönümünde kabri başında andı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuza ve Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi” dedi.

Politika 13.02.2022, 09:37
Kadir Topbaş ölümünün 1’inci yılında kabri başında anıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Dr. Kadir Topbaş’ı ölümünün 1’inci yıl dönümünde kabri başında andı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuza ve Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş, ölümünün 1’inci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Fatih Camii’nde bulunan kabri başında anıldı. Fatih Camii’nde sabah namazının kılınmasının ardından Topbaş için Kur’an-ı Kerim okundu. Yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından camide bulunanlar Topbaş’ın kabri başında dua etti. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Kadir ağabeyimiz, hakikaten İstanbul’umuza ve Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasında, “Kadir ağabeyimiz, hakikaten İstanbul’umuza ve Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi oldu. Ayrıca bizim camiamız açısından da sadece belediye başkanlığıyla değil, ondan önce yaptığı hizmetlerle de, başkanlık dışı yaptığı görevle de gösterdiği örneklikle de çok güzel hizmetlere imza atan bir başkanımızdı, Kadir abimizdi. Fatih Camii’mizin hazinesindeyiz. Camimize adını veren, İstanbul’umuzu fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ımızın kabri de arkamızda, ona da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“Bir insanın dünyada yaptığı iş ölümünden sonra da onu takip eder”

Kadir Topbaş’ın yaptığı çalışmaların kıymetinden bahseden Kabaktepe, “İstanbul’un ağabeyi ve beyefendisi olarak görevini en güzel bir şekilde yerine getirerek İstanbul’umuzun her alanda, sağlıkta, kültürde, eğitimde, ulaşımda erişilebilirlik alanında Türkiye’nin değil sadece, metropoller arasında da hak ettiği değeri almasına en büyük katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu Kadir Topbaş. Bu vesileyle de güzel bir örneklik teşkil ettiğini de düşünüyorum. Yani hem Türkiye hem dünyada da bir metropol belediye başkanlığı nasıl olur sorusunu en güzel şekilde hayatında gösterdiğini de düşünüyoruz. Biz inanıyoruz, biliyoruz, bir insanın dünyada yaptığı iş ölümünden sonra da onu takip eder. Güzel işler onun ölümünden sonra da amel defterinin açık kalmasını, hayırlarının devam etmesine vesile olur. Rahmetli Kadir Topbaş abimizin de ömrünü de yaptığı işlerin, vefatından sonra da onu yaşattığına, amel defterini açık tuttuğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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