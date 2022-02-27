Kadir Canpolat: “Müslüman Türk evladı olarak zulme müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Bir Müslüman Türk evladı olarak şunu söylemek isterim ki, nerede bir Türk, nerede bir Müslüman, hatta nerede insan gibi yaşayan insan evladı varsa, orada yapılacak hiçbir zulme müsaade etmeyeceğimizi burada ifade etmek isterim” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle İç Anadolu Birliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Ankara’da bir konferans salonunda düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamları da yer aldı. Programda Hocalı’daki şehitler için iki ülkenin milli marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve katliamı anlatan "Hocalı" belgeseli sunuldu.

“Müslüman Türk evladı olarak zulme müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat konuşmasında, “Bir Müslüman Türk evladı olarak şunu söylemek isterim ki, nerede bir Türk, nerede bir Müslüman, hatta nerede insan gibi yaşayan insan evladı varsa, orada yapılacak hiçbir zulme müsaade etmeyeceğimizi burada ifade etmek isterim” dedi.