“Kadın ve Adalet Zirvesi" İstanbul’da başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yarın İstanbul’da 5’incisi gerçekleşecek olan “Kadın ve Adalet Zirvesi"ne katılacak. Zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yer alacak.

2014 yılından bu yana 2 yılda bir çeşitli temalarla düzenlenen “Kadın ve Adalet Zirvesi"nin bu yılki teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın teşrifleri ile 4 Kasım’da İstanbul’da başlayacak olan zirve, 2 gün sürecek. Programın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yanık ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Cezayir, Azerbaycan, Libya, Filistin, Singapur’un da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden bakanların katılımı ile “Daha Kapsayıcı Toplum Olmaya Doğru: Değişimde Özne Olarak Kadın” başlıklı bir oturum gerçekleştirilecek. Bakanlar, ülkelerindeki kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmaları paylaşacak. Bakanların katıldığı oturumda, kadınların ve kız çocuklarının sosyal güçlenmesi, onların eğitim, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılımı, medyada kadın temsili, kadınların ekonomik statüsünün geliştirilmesi çerçevesinde kadın girişimciliği, kadın kooperatifleri ve kadın istihdamı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele politikaları değerlendirilecek.

Zirvede önemli isimler ağırlanacak

Zirvede uluslararası isimler de ağırlanacak. Afgan barış müzakerecisi Fatima Gailani, İngiltere’nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı Danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü (World Hijab Day)" adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, ödüllü film yapımcısı Waad Al-Kateab, gazeteci ve film yapımcısı Rizwana Hamid, film yönetmeni ve yapımcı Samah Safi Bayazid, atletizm direktörü Bilqis Abdul-Qaadir, ödüllü gazeteci Rowaida Abdelaziz, Ledby Foundation kurucusu ve CEO’su Dr. Ruha Shadab, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi gibi isimler zirvede buluşacak. Programın ikinci gününde de (5 Kasım) “Özne Olarak Kadın”, “Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı”, “Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası” başlıklı üç oturum yapılacak. Programın sonunda zirve sonuç bildirgesi açıklanacak.