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Kadın fotoğrafı ile yaptığı paylaşım tepki toplayan CHP’li başkan görevden alındı

İzmir’in Tire ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılacak mermer ocağına tepki olarak sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı. Ayrıca CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Politika 11.10.2021, 23:36
Kadın fotoğrafı ile yaptığı paylaşım tepki toplayan CHP’li başkan görevden alındı

İzmir’in Tire ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılacak mermer ocağına tepki olarak sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı. Ayrıca CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçede yapılacak olan silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek maksadı ile sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, tepkilerin odağı olmuştu. Şenoyar’ın mermer ocağına tepkisini göstermek için yaptığı bu paylaşım Cumhur İttifakı’nın tepkisine neden oldu. Parti içinden de tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimini görevden aldı. Ayrıca Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Şenoyar ve yönetiminin görevden alınmasının ardından geçici bir ilçe yönetiminin kurulacağı, tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetimin oluşturulacağı öğrenildi.

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