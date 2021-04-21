KADEM, Aile Bakanlığında oyuncu değişikliğine gitti!

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI: ŞİDDETLE MÜCADELEDE GERİ ADIM ATILMADI

AK Parti MKYK üyesi olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetiminde olduğu, Esra Albayrak'ın ise kurucusu olduğu KADEM, hükümetin İstanbul Sözleşmesi kararına tepki göstermişti.

Çekilme kararıyla ilgili açıklama yapan Derya Yanık, Türkiye'deki yasaların kadına yönelik şiddeti engellemek için yeterli olduğunu savunmuştu.

Yanık, "İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir konsept oluşturmuştu. Hem Anayasamızda hem 6248 sayılı kanun hem Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri şiddetle mücadele noktasında önemli enstrümanlar. Yasalar çerçeveler tarih içinde değişir, dönüşür, gelişir. Önemli olan kadına yönelik şiddet noktasında geri adım atılmamasıdır. Böyle bir şey zaten söz konusu değil" demişti. (gazeteduvar)