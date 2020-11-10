Kabinede 3 bakanlığın bölüneceği iddia edildi

Kulislerde yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları birbirinden ayrılıyor. Buna dair kararnameler ile mini kabine değişikliğinin Çarşamba günü yapılacağı belirtiliyor.

Kaynaklara göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılıyor. Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması be değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek.Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor

TURİZM BAKANLIĞI İÇİN MENDERES TÜREL’E SICAK BAKILIYOR

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek. Yeni kabinede Berat Albayrak’a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan AK Parti'liler, Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifa etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan yetkililer, "Böyle bir istifa hem Erdoğan'a hem de partiye ciddi zarar veriyor" dedi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak'ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AK Parti'li yetkililer yaşananları yorumladı.

İsmini açıklamayan bir AK Parti'li yetkili, "Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan'a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir" yorumunu yaptı.

AKSİ BİR İDDİA: SADECE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÖLÜNECEK

Öte Yandan tv100'de konuşan Gazeteci Murat Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmayacağını, bu yönde bir çalışma olmadığını ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için bir planlama yapıldığını öne sürerek sadece bu bakanlığın ikiye bölüneceğini iddia etti.